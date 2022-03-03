В рижском Доме конгрессов будет создан единый центр поддержки для жителей Украины
Foto: LETA

Столичное самоуправление создаст в Рижском доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины, пострадавших от российского вторжения, сообщил председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис Латвийскому телевидению.

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Планируется, что этот центр будет работать по принципу агентства одной остановки, таким образом беженцы из Украины смогут получить все необходимые услуги или консультации от государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.

Среди учреждений, услуги которых могут быть предложены в центре поддержки, Стакис упомянул Управление по делам гражданства и миграции, Государственную полицию, Государственную пожарно-спасательную службу, Центр вакцинации, муниципальную социальную службу и департамент образования, который поможет устроить детей в школы или детские сады.

Рижская дума готова создать такой центр поддержки немедленно, необходимые договоренности с государственными учреждениями уже достигнуты. Окончательное решение о создании Рижского единого центра поддержки населения Украины самоуправление намерено принять на внеочередном заседании в пятницу, 4 марта, чтобы в понедельник, 7 марта, центр уже смог начать работу.

По данным Государственной пограничной охраны, с 24 февраля по 2 марта через внешние границы Латвии уже въехали 760 граждан Украины, сообщил в среду парламентский секретарь Министерства внутренних дел Мартиньш Штейнс.

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