В Рижском городском канале на площади 600 кв. м обнаружено вещество неизвестного происхождения

В четверг в Рижском городском канале на площади приблизительно 600 квадратных метров было обнаружено вещество неизвестного происхождения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Примерно в 17:00 спасатели выехали на бульвар Кронвалда в Риге, где на площади приблизительно в 600 квадратных метров было заметно вещество неизвестного происхождения.

Спасатели установили 45-метровые ограждающие и 35-метровые абсорбирующие боны.

О происшествии проинформирована Государственная служба окружающей среды.