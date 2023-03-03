В Рижском городском канале на площади 600 кв. м обнаружено вещество неизвестного происхождения
Foto: LETA

В четверг в Рижском городском канале на площади приблизительно 600 квадратных метров было обнаружено вещество неизвестного происхождения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Примерно в 17:00 спасатели выехали на бульвар Кронвалда в Риге, где на площади приблизительно в 600 квадратных метров было заметно вещество неизвестного происхождения.

Спасатели установили 45-метровые ограждающие и 35-метровые абсорбирующие боны.

О происшествии проинформирована Государственная служба окружающей среды.

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