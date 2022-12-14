В Рижском и Пярнуском заливах начнутся ледокольные работы

По сообщению Транспортного департамента Эстонии, на этой неделе в Пярнуском и Рижском заливе начнутся ледокольные работы, вступят в силу дополнительные требования к посещающим Пярнуский порт судам.

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Гендиректор Транспортного департамента Прийт Саук утвердил в качестве начала ледокольных работ на Пярнуском заливе в этом году 15 декабря, сообщается в пресс-релизе.

Координатор ледокольных работ Мартин Кааръярв пояснил, что из-за минусовой температуры воздуха на Пярнуском заливе сформировался лед, а из-за сильного ветра появились торосы. "Поэтому для судов с балластом осложнен доступ в Пярнуский порт. Долгосрочный прогноз погоды указывает на то, что сохранится минусовая температура воздуха, в этой связи пора приступить к ледокольным работам на Пярнуском и Рижском заливе", — сказал он.

Ледокольные работы будет проводить многофункциональное судно Транспортного департамента EVA-316, которое из-за плохих погодных условий достигнет района работ в пятницу. Кааръярв уточнил, что на Финском заливе ледокольные работы на данный момент не требуются, но департамент готов сразу же отреагировать, если эта потребность возникнет.

С 23 декабря вступают в силу дополнительные требования к посещающим Пярнуский порт судам. Суда должны обладать ледовым классом не менее 1C или аналогичным ледовым классом других классификаций. Мощность главной машины должна быть не менее 1600 киловатт.

EVA-316 построили в 1980 году в Финляндии, в 2004 году его превратили в многофункциональное судно, которое в том числе может выполнять ледокольные работы и бороться с загрязнением. Экипаж судна составляет 13 человек. В прошлый раз EVA-316 выполняло ледокольные работы на Пярнуском и Рижском заливе в 2019 году.

Ледоколы Транспортного департамента обслуживают порты в Муугаском, Таллиннском, Коплиском заливах, Северный и Южный порты Палдиски, порты Кунда и Силламяэ. Порты обслуживают до акватории порта. Кроме того, входящие и покидающие Пярнуский порт суда обслуживают от лоцманского буя порта до границы льдов.