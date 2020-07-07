В рижском общественном транспорте - десятки миллионов бесплатных поездок

В общественном транспорте Риги 43% пассажиров в 2019 году ездили бесплатно, пользуясь предоставленными самоуправлением льготами, свидетельствует опубликованный самоуправлением отчет о работе в прошлом году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2019 году рижский общественный транспорт выполнил 2,63 млн рейсов и перевез 134,4 млн пассажиров. Предоставляемыми самоуправлением льготами по оплате 100% стоимости проезда воспользовались 42,8% перевезенных пассажиров (57,5 млн пассажиров), льготами по частичной оплате проезда воспользовались 27,6% перевезенных пассажиров. Предоставляемыми государством скидками по оплате проезда воспользовались 4,5% пассажиров.

Сеть общественного транспорта Риги включает в себя 54 автобусных маршрута, по которым ежедневно курсируют 320 автобусов; восемь трамвайных маршрутов, по которым ежедневно курсируют 73 трамвая и 17 троллейбусных маршрутов, которые ежедневно обслуживаются 175 троллейбусами.