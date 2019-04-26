В Рижском порту открыт круизный сезон: прибыл пассажирский лайнер MSC Poesia

26 апреля новый круизный сезон в порту Риги открылся прибытием круизного лайнера MSC Poesia, сообщает агентство LETA со ссылкой на правление Рижского свободного порта.
MSC Poesia — круизный лайнер длиной 294 метра, максимальная вместимость — 2550 пассажиров. Лайнер впервые посетит Ригу. По информации порта, MSC Poesia будет находиться в Рижском порту 26 апреля с 8.00 до 16.00.
Предполагается, что в этом году Рижский порт посетят 83 круизных лайнера. В этом году порт планирует обслуживать 65 000 пассажиров, что на 13% меньше, чем в 2018 году. В прошлом году Рижский порт обслужил 870 825 пассажиров, в том числе 74 785 пассажиров круизных лайнеров, что на 14,4% меньше, чем в 2017-м.
Сейчас из Рижского порта осуществляется регулярное сообщение пассажирских паромов только со Стокгольмом (Швеция), которое обеспечивает "Tallink Group" двумя паромами — Romantika и Isabelle.
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