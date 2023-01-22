В рижском приюте для животных стартовала программа социализации собак
Foto: DELFI

22 января в рижском приюте для животных "Labās mājas" стартовала программа социализации собак под названием "Robina skola" ("Школа Робина"), сообщает агентство LETA.

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Цель "Robina skola" — способствовать социализации и послушанию собак из приюта, тем самым увеличивая их шансы найти новых хозяев.

Программа состоит из 20 занятий, которые проведет кинолог Юлия Элса. Будут проводиться лекции, на которых участники получат информацию о дрессировке собак, психологии и социализации, а также практические занятия в группах (работа с собаками из приюта или щенками). Выпускное мероприятие в "Школе Робина" запланировано на июнь.

Занятия в "Школе Робина" доступны как для людей, у которых нет своей собаки, но которые хотят практиковаться и общаться с собаками, так и для хозяев собак, которые хотят лучше понять психологию и поведение своих домашних питомцев.

Занятия будут проходить каждое воскресенье с 10:00 до 13:00 на улице Межапурва в Риге (микрорайон Югла), сообщает рижский приют для животных.

Приют для животных "Labās mājas" (ул.Межапурва, 2) является крупнейшим приютом для собак и кошек в Риге. Это единственный приют для животных в Латвии, который работает только на основе общественных пожертвований в специально спроектированном и построенном для животных здании, где все его обитатели обитают под крышей.

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