В рижском приюте, где многие заразились Covid-19, установят армейскую палатку для здоровых постояльцев

На территории мужского приюта евангелической христианской общины "Синий Крест" в Риге, где констатировано обширное заражение Covid-19, будет установлена армейская палатка, в которую поместят здоровых постояльцев закрытого на карантин приюта, сообщила агентству LETA директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

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Это решение было принято после консультаций с эпидемиологами.

По словам Кондрате, палатка будет использоваться для изоляции тех, у кого тест на Covid-19 является негативным. В палатке будет обеспечено питание, тепло и другие необходимые удобства.

Она также сообщила, что в период с 28 по 30 марта приют покинули пять постояльцев. Это случилось, когда территория приюта еще не охранялась, и его постояльцам не было запрещено его покидать.

Полицейские нашли всех этих людей, трое из них госпитализированы. По словам Кондрате, у двоих из них результаты теста на Covid-19 оказались положительными, у одного - они были отрицательными, а результаты еще двоих пока не известны. После проведения соответствующих медицинских проверок все пятеро будут отправлены обратно в приют.

Как сообщалось, в приюте "Синий Крест" было констатировано обширное заражение Covid-19 - получено по меньшей мере 27 положительных результатов анализа на Covid-19, большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболело и несколько работников.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле постановила ввести для всех постояльцев и работников приюта карантин. Это означает, что они будут находиться в приюте в течение 14 дней. В сотрудничестве с Рижской думой будет обеспечен надзор за приютом.