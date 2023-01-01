В Рижском роддоме и в Елгаве первыми в 2023 году родились девочки

В Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, в этом году первый ребенок появился на свет 1 января около 9 утра.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первой в 2023 году в Рижском роддоме родилась девочка, сообщила агентству LETA представитель роддома Байба Аузане.

Вес новорожденной девочки составил 4060 граммов, а рост - 56 сантиметров. Девочка родилась в семье. Ей дали имя Раса.

Интересно, что за предыдущие пять лет (с 2018-го) в Рижском роддоме первыми в январе нового года появлялись на свет мальчики. В этом году эта традиция была нарушена.

В Елгавской городской больнице первый ребенок в 2023 году родился 1 января в 8.26 утра, сообщили агентству LETA в больнице.

Девочка Анна родилась весом 3,5 кг и ростом 55 см. Она второй ребенок в семье Светланы и Ивана Юрищук из Елгавы.

По словам представителей больницы, в 2022 году в Елгавской больнице родилось 788 детей - 410 девочек и 378 мальчиков, в том числе четыре пары близнецов. Для сравнения: в 2021-м в Елгавской больнице появились на свет 848 детей (427 девочек и 421 мальчик), в том числе две пары близнецов.