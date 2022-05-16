В Рижском роддоме родились 16 украинских детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Рижском родильном доме на свет появились 16 украинских детей, сообщает LETA со ссылкой на председателя правления ООО Rīgas Dzemdību nams, доктора Санту Маркову.

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В настоящее время на учете в Рижском роддоме еще 58 беременных женщин из Украины.

Маркова сообщил, что с недавних пор в родильном доме начали работать двое коллег из Украины и, возможно, к ним присоединятся еще несколько.

Как сообщалось ранее, с начала войны России в Украине в Латвии зарегистрировано 28 920 украинских гражданских лиц, а документы на жительство с правом трудоустройства выданы 23 066 беженцам.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение.