В Рижском роддоме родились первые в этом году тройняшки: Анна, Микс и Эмилс
Foto: AFI

Сегодня, 25 января, в Рижском роддоме появились на свет первые тройняшки — девочка и два мальчика, сообщили агентству LETA в роддоме.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Родители младенцев — Дина и Янис из Стопини, которые шесть лет назад впервые стали родителями — тогда в Рижском роддоме у них родился сын Янис.

Тройняшки родились в обеденное время, оба мальчика — 48 сантиметров в длину, а весят 2374 и 2438 грамм. Девочка — 46 сантиметров в длину и весит 2220 грамм. Тройняшек назвали Эмилс, Анна и Микс.

За 23 года тройняшки появились на свет в Рижском роддоме 23 раза. В 2005 году и в 2014 году это произошло по три раза, а в некоторые годы такого не случалось вообще.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости