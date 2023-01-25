В Рижском роддоме родились первые в этом году тройняшки: Анна, Микс и Эмилс

Сегодня, 25 января, в Рижском роддоме появились на свет первые тройняшки — девочка и два мальчика, сообщили агентству LETA в роддоме.

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Родители младенцев — Дина и Янис из Стопини, которые шесть лет назад впервые стали родителями — тогда в Рижском роддоме у них родился сын Янис.

Тройняшки родились в обеденное время, оба мальчика — 48 сантиметров в длину, а весят 2374 и 2438 грамм. Девочка — 46 сантиметров в длину и весит 2220 грамм. Тройняшек назвали Эмилс, Анна и Микс.

За 23 года тройняшки появились на свет в Рижском роддоме 23 раза. В 2005 году и в 2014 году это произошло по три раза, а в некоторые годы такого не случалось вообще.