В Рижском роддоме родился сотый ребенок украинских беженцев
Foto: LETA

В среду, 26 апреля в Рижском роддоме родился сотый ребенок беженцев из Украины, сообщили в роддоме.

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У Евгении и Виталия, приехавших в Латвию из Херсонской области родился сын, которого назвали Кирилл. Он стал третьим ребенком в семье.

На попечении Рижского роддома на данный момент находятся еще шесть украинских матерей, так что совсем скоро количество родившихся детей увеличится.

Первым ребенком, который родился у женщины, бежавшей из Украины, стала девочка, которую назвали Злата. Она родилась 5 марта 2022 года.

Всего за год и два месяца в Рижском роддоме на свет появились 52 украинских мальчика и 48 девочек, в том числе родились трое близнецов.

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