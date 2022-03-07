В Рижском роддоме у беженки из Украины родилась дочь

В Рижском роддоме у сбежавшей из Украины женщины родилась девочка, которую назвали Злата, сообщили в отделе коммуникации Роддома.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ребенок появился на свет в субботу, 5 марта. Несмотря на длинный и сложный путь, который пришлось преодолеть женщине из Украины, девочка родилась здоровой.

"В другой раз мы бы сказали, сегодня маленькая девочка или мальчик выписываются домой. Однако маленькая Злата и ее мама свой дом увидят еще нескоро. Папа Златы остался сражаться в Украине, чтобы его жене и ребенку было куда вернуться", — говорится в сообщении Роддома.

Известно, что на учет в Роддом встали еще четыре беременные женщины из Украины, которым вот-вот рожать. Контроль и родовая помощь для украинских женщин бесплатные.