В Рижском роддоме у мамы-украинки родились близнецы
Foto: LETA

1 апреля у беженки из Украины в Рижском роддоме родились мальчики-близнецы. Выписали маму с сыновьями немного позже, поскольку близнецам нужно было набрать вес.

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Уже известно, что мальчиков назвали Володимир и Олексий.

Мама Тетьяна рассказала, что "старший" Володимир очень серьезный и рассудительный, а Олексий — более улыбчивый. Маму с мальчиками уже выписали из роддома. Тетьяна очень надеется, что через пару месяцев они смогут вернуться в Одессу, где жену и сыновей с нетерпением ждет муж и отец.

5 марта в Рижском роддоме у беженки из Украины уже родилась девочка, которую назвали Златой.

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