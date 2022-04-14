В Рижском свободном порту 21 апреля пройдут учения по гражданской обороне

На следующей неделе, 21 апреля, с 10.00 до 12.00, на территории SIA Cargo Concept по адресу ул. Бирзталу, 4, пройдут практические учения местного уровня по гражданской обороне и управлению катастрофами.

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Цель учений — проверить и усовершенствовать процедуры и комплекс мер на случай угрозы катастрофы, указанные в плане гражданской обороны объекта, а также в плане внешней гражданской обороны, чтобы освоить меры безопасной эвакуации с объекта в случае угрозы, оценить сотрудничество между вовлеченными структурами.

В учениях на территории предприятия будут задействованы: Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная полиция, Рижская муниципальная полиция, Служба неотложной медицинской помощи, Государственная служба окружающей среды, SIA Alpha Ekspress, Портовая полиция Управления Рижского свободного порта и работники SIA Cargo Concept.

Во время учений транспортные средства оперативных служб будут передвигаться с включенными световыми и звуковыми сигналами, также будет активирована тревожная сирена SIA Cargo Concept, предназначенная для участников учений.

В районе проведения учений возможно введение ограничений для общественного, грузового и легкового транспорта на участках улиц Атлантияс, Бирзталу и Лайвиниеку; сценарий учений предусматривает привлечение к спасательным работам транспортных средств ряда оперативных служб с блокированием доступа к ООО Cargo Concept и эвакуацией людей с места происшествия.

Жителей просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям дорожного движения вблизи территории SIA Cargo Concept и не обращать внимания на звучащие во время учений сирены, работу оперативных служб и перемещения оперативного транспорта.