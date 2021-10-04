В Рижском университете Страдиня начинается очное обучение по всем программам
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С 4 октября в Рижском университете им. Страдиньша (РУС) начнется очное обучение по всем программам для всех потоков в соответствии с учебными программами и согласованными с медицинскими учреждениями графиками, свидетельствует информация, опубликованная РУС.

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До сих пор очное обучение в РУС осуществлялось только для студентов первого курса программы социальных наук. Оно было начато 30 августа.

Ранее приказом ректора РУС предусматривалось, что участвовать в очном процессе обучения смогут только вакцинированные студенты. И в дальнейшем возможны изменения в организации учебного процесса, с учетом тенденций распространения инфекции Covid-19 и соблюдением установленных в стране мер эпидемиологической безопасности.

Согласно изменениям в приказе ректора, для обеспечения эпидемиологически безопасной среды в университете в очном процессе обучения смогут участвовать лица, имеющие действующее сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. В Латвии будут признаны вакцинированными те лица, которые смогут документально подтвердить факт пройденной вакцинации препаратом, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств или аналогичным регулирующим органом, или признанным Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом студенты, получившие за границей другие вакцины против Covid-19, в Латвии не будут считаться вакцинированными.

В то же время РУС сообщает, что согласно приказу университет предусмотрел возможность для лиц, в том числе студентов, не вакцинированных против Covid-19, предъявить сертификат, подтверждающий, что человек прошел тестирование на "Covid-19" и получил отрицательный результат. Расходы на проведение теста будут покрываться из личных средств тестируемых. Университет не планирует организовывать массовое проведение таких тестов в помещениях университета. Упомянутые правила будут обновляться в соответствии с требованиями нормативных актов, актуальными на момент начала обучения.

Как указывает РУС, студенческие практики проходят в соответствии с графиками и согласовываются с медицинскими учреждениями, которые согласно действующим в Латвии нормативным актам определили, что в них могут участвовать только студенты, имеющие свидетельство о вакцинации или перенесенном заболевании.

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LETA

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LETA
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