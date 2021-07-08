В Рижском заливе температура воды местами составляет всего +6 градусов
Foto: DELFI

В Рижском заливе из-за подъема глубинных вод температура воды местами опустилась до +6 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура +6 градусов зафиксирована в четверг утром в порту Мерсрагса, в Ройском порту она составляет +7 градусов. В соответствии с данными спутников, самая холодная вода на всем побережье Рижского залива - в Курземе, в столице она теплее, а самая теплая вода - на севере залива в Видземе и в открытом море.

В Скулте температура воды сегодня утром составляет +21 градус, в Салацгриве, Вентспилсском и Лиепайском портах - около +23 градусов.

На пляжах Юрмалы температура воды составляет +11...+15 градусов, на пляжах Вентспилса - +24 градуса.

В большинстве рек и озер температура воды составляет +21…+26 градусов. В среду вечером самая высокая температура воды была в Лиелупе возле Межотне - +28 градусов.

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LETA

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LETA
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