В Рижском заливе вода прогрелась до +24 градусов, запрещено купаться в Лиепае и Вентспилсе

Температура воды в Рижском заливе от Риги до Колки утром в воскресенье была +22..+24 градуса. Из-за больших волн запрещено купаться в Лиепае и Вентспилсе, сообщает LETA.

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В Даугавгриве вода потеплела до +24 градусов, хотя еще во вторник была всего +5,5 градуса.

На Юрмальских пляжах в девять утра температура воды составляла +22..+23 градуса, на Колке, Рое и Мерсрагсе — около +24 градусов.

На побережье Видземе в большинстве мест вода остается холодной, хотя тоже потеплела — в 10:30 в Скулте и Салацгриве температура составила +14 градусов.

В Лиепае и Вентспилсе вода относительно теплая, около +20 градусов, однако из-за волн и течений купаться запрещено — спасатели подняли красный флаг.

В большинстве рек и озер температура воды +23…+28 градусов.

В ближайшие дни станет прохладнее, и вода тоже станет холоднее.

Быстрее всего остынут реки и озера, а вот на Видземском побережье море станет теплее.