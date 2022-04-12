В Рижском заливе, возможно, был замечен кит

В конце марта в Рижском заливе, напротив Рагациемса, возможно, был замечен кит, сообщил порталу LSM.lv исследователь и эксперт Управления защиты природы Валдис Пилатс.

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Он получил видео, на котором, скорее всего, запечатлен хвост кита над водой. Ролик снят 26 марта в послеобеденное время, в ветреную погоду. Хвост над водой мелькнул лишь на короткое время.

Пилатс связался со своим коллегой - исследователем китов в Дании. Эксперт допускает, что это может быть горбатый кит. Ранее уже были случаи, когда горбатые киты заплывали в Балтийское море. Например, в августе 2014 года горбатый кит был замечен у берегов Швеции. В 2012 году, когда орнитологи проводили подсчет водоплавающих птиц, был замечен неизвестный плывущий объект, который специалисты идентифицировали как горбатого кита. В свою очередь, в конце лета 2006 года горбатый кит был обнаружен на побережье около Скултского порта.

Натуралист призывает всех, кто этой весной случайно заснял или сфотографировал что-то необычное в море и подозревает, что это кит, сообщить об этом, прислав письмо на адрес электронной почты valdis.pilats@daba.gov.lv.