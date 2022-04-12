В Рижском заливе, возможно, был замечен кит
Foto: Reuters/Scanpix

В конце марта в Рижском заливе, напротив Рагациемса, возможно, был замечен кит, сообщил порталу LSM.lv исследователь и эксперт Управления защиты природы Валдис Пилатс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он получил видео, на котором, скорее всего, запечатлен хвост кита над водой. Ролик снят 26 марта в послеобеденное время, в ветреную погоду. Хвост над водой мелькнул лишь на короткое время.

Пилатс связался со своим коллегой - исследователем китов в Дании. Эксперт допускает, что это может быть горбатый кит. Ранее уже были случаи, когда горбатые киты заплывали в Балтийское море. Например, в августе 2014 года горбатый кит был замечен у берегов Швеции. В 2012 году, когда орнитологи проводили подсчет водоплавающих птиц, был замечен неизвестный плывущий объект, который специалисты идентифицировали как горбатого кита. В свою очередь, в конце лета 2006 года горбатый кит был обнаружен на побережье около Скултского порта.

Натуралист призывает всех, кто этой весной случайно заснял или сфотографировал что-то необычное в море и подозревает, что это кит, сообщить об этом, прислав письмо на адрес электронной почты valdis.pilats@daba.gov.lv.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя