В Рижском замке появились росписи на потолке и портрет Вейониса за 62 145 евро
Foto: F64

Две росписи на потолке Рижского замка и портрет Раймонда Вейониса в портретной галерее президентов обошлись в 62 145 евро, сообщила новостному агентству LETA представительница Канцелярии президента Латвии Юстине Дейчмане.

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Новые росписи появились на потолке к Праздничном зале Рижского замка — это "Народные демонстрации на берегу Даугавы" Алексея Наумова и "Основание Латвийской Республики 18 ноября 1918 года" Андриса Эглитиса. Создание и нанесение работ обошлись в 51 155 евро. Решение о необходимости росписей в 2017 году принял совет по восстановлению Рижского замка.

Портрет бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса написала художница Франческа Кирке, вместе с рамой он обошелся в 10 990 евро.

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