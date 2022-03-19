В эти выходные в Рижском зоопарке проходят Дни тюленей. Посетители смогут узнать все о тюленях, а также выяснить, что следует делать, если на море вдруг встретился детеныш тюленя. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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В субботу и воскресенье с 12 до 15 часов жители смогут задать все интересующие их вопросы о тюленях специалистам, выполнить задания и даже насладиться небольшим тюленьим шоу. В нем принимает участие и 22-летний тюлень Пуйка, который умеет выполнять множество трюков, например, приносить предметы, прыгать за мячом, хлопать ластами.

"В два часа будет тренировка и кормление наших тюленей Пуйки и Кристы. Но что они будут или не будут показывать, какие трюки, это уже зависит от того, в каком настроении они будут", — рассказали представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.

Дни тюленей также предоставляют возможность узнать о том, что делать или не делать, если увидели на море тюлененка. Недавнопервый в этом году детеныш тюленя был замечен на побережье Вентспилса. В основном тюленята попадают в Латвию с эстонского острова Саарема, когда их приносит море. Однако есть случаи, когда тюленята рождаются на латвийском побережье. В зоопарке предупреждают, что приближаться к белькам опасно.

"Тюлень тоже имеет очень острые, неприятные зубы. И его трогать нежелательно, потому что он имеет достаточно хорошую реакцию. И укус тюленя очень и очень неприятный и очень трудно заживает. Я сам в этом убедился, у меня самого изуродован палец после укуса тюленя", — рассказал специалист Рижского зоопарка Ингмарс Лидака.

Помощь требуется только в случае, если тюлененок ранен. Следует сделать фотографию белька и отправить специалистам, которые примут решение о выезде на помощь. Телефон Агентства по охране природы — 29198590.