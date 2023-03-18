В Рижском зоопарке состоятся дни тюленей

В субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, с 12:00 до 15:00 в Рижском национальном зоологическом саду пройдут дни тюленей, сообщили в представители зоопарка.

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В дни тюленей у посетителей будет возможность не только больше узнать об этих млекопитающих Балтийского моря, но и творчески проявить себя.

Особое внимание на мероприятии будет уделено детенышам тюленей — процессу их роста, выживанию в дикой природе, — а также тому, какие действия правильны при обнаружении тюленя на берегу.

У посетителей будет возможность сравнить состав человеческого и тюленьего материнского молока, а также проверить, можно ли поднять тюленя на разных стадиях его развития.

В мастерской будет возможность изготовить самодельную тюленью корону — KRonis. Новинкой станет мастерская трафаретной печати, где под руководством иллюстратора Мары Вишки можно будет напечатать на тканевой сумке или футболке особый "тюлений" дизайн.

В конце января у обитающих в зоопарке тюленей Пуйки и Кристы родился малыш. Очень скоро он станет достаточно взрослым для того, чтобы отправиться в Балтийское море вести самостоятельную жизнь. Это произойдет вскоре после дней тюленей.

К молодому тюленю будет прикреплен GPS-передатчик, который позволит получить больше информации о его способности выживать в дикой природе и выборе места обитания.

Рижский зоопарк впервые стал следить за перемещениями тюленей в 2021 году, когда передатчики были установлены на рожденную в зоопарке самку Ирбе и реабилитированных Меллузиса и Гриву. Это позволило проследить за перемещением тюленей к берегам Швеции и даже Дании.

Хотя получить сигнал удалось только через несколько месяцев после выпуска животных, данные об их поведении соответствовали естественному образу жизни вида, а значит, жизнь реабилитированных тюленей в дикой природе проходит успешно.

Финансовую поддержку обитающим в Рижском зоопарке тюленям Пуйке, Кристе и их детенышам, а также на реабилитацию тюленей уже на протяжении многих лет оказывает город Вентспилс.