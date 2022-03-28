В Рижском зоопарке возведен каркас нового Центра экологического образования

29 марта в 10:00 возле строящегося Центра экологического образования в Рижском зоопарке пройдет праздник стропил. Чиновники Рижской думы вместе с сотрудниками зоопарка поместят на несущую конструкцию центра венок из сосновых веток — как символ того, что реализация проекта проходит успешно.

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Многофункциональный центр экологического образования строят на месте бывшего Дома обезьян. Планируемая площадь нового центра составит 728,60 м2 и помимо трех учебных аудиторий, выставочного зала и комнаты для семинаров, которая при необходимости может быть преобразована в один большой конференц-зал.

За окнами центра будет расположено несколько экспозиций небольших животных, они будут видны посетителям с улицы — обезьянки калитриксы, ленивцы, броненосцы. Некоторые из этих животных уже прибыли в Латвию.

Реконструкция осуществляется в рамках проекта Фонда сплочения Европейского Союза. Общая стоимость проекта составляет 2,1 миллиона евро, из них 1,7 миллионов евро финансируются из фона Когезии.