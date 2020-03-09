В Рижскую думу подано три заявления на мероприятия 16 марта

В Рижскую думу подано три заявления на проведение мероприятий 16 марта, в день памяти легионеров, сообщили в столичном самоуправлении.

Одно из мероприятий проведет общество Daugavas Vanagi Latvija. Это будет шествие, которое с 11.00 до 13.00 пройдет от церкви Иоанна до памятника Свободы, где его участники возложат цветы. Организаторы прогнозируют, что в шествии примет участие около 100 человек.

Также заявку на мероприятие 16 марта подал Латвийский антинацистский комитет. Если в предыдущие годы организация проводила собрание возле памятника Свободы, то в этом году планирует организовать пикет у Петровской церкви с 10.00 до 12.00. Пикет будет посвящен памяти жертв Waffen SS, и планируется, что в нем примут участие 100 человек.

С 7.00 до 11.00 на площади Свободы планирует провести собрание Общество поддержки национальных воинов, чтобы напомнить о боях латышского легиона 16 марта 1944 года. Планируется, что в мероприятии примут участие 30 человек.