В рижскую Восточную больницу прибыли на лечение 17 украинских солдат

В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу прибыла вторая группа раненых украинских солдат численностью 17 человек. Пациентам проведут диагностические и различные лабораторные исследования, а также окажут многопрофильную медицинскую помощь.

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После общего осмотра пациентов из Украины разместили в различных отделениях Восточной клинической университетской больницы для стационарного лечения. Врачам предстоят несколько сложных хирургических операций.

Больница обеспечит украинским военным реабилитацию и консультацию с врачами различных специальностей, а также окажет всю необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба учреждения.

Четырем украинским пациентам потребуется реабилитация в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" (Юрмала). Сначала для них проведут комплексное обследование и только потом их переведут на реабилитацию.

Foto: Rīgas Austrumu slimnīcā

В Латвию раненые украинские военные с места боевых действий были доставлены благотворительной организацией M-Help.com на специально оборудованном автобусе. Директор организации Арвис Рекетс регулярно организует помощь украинским больницам, занимаясь поставками медицинского оборудования, медикаментов, технических средств, одеждой для врачей, медицинских и гигиенических товаров.

Рижская Восточная клиническая университетская больница — крупнейшее медицинское учреждение в стране. Сюда приезжают пострадавшие люди со всей Латвии. Ежегодно в стационаре больницы лечатся около 70 000 пациентов, в дневном стационаре - свыше 20 000 пациентов, амбулаторное лечение проводят для 760 000 пациентов.