В Ропажском крае пройдут военные учения датского пехотного батальона

С 11 по 22 июля в Ропажском крае пройдут тактические учения Сухопутных войск механизированной пехотной бригады вооруженных сил Дании. Цель учений - обучение пехотного батальона оборонительным и наступательным возможностям в населенных пунктах.

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В учениях примут участие только военнослужащие подразделения вооруженных сил Дании. Во время учений будут использоваться учебные боеприпасы и осветительные ракеты.

Ранее подразделение вооруженных сил Дании было передано в состав Сухопутных войск механизированной пехотной бригады для укрепления потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге альянса.

Механизированная пехотная бригада Сухопутных войск состоит из военнослужащих 14

стран НАТО. Бригада включает в себя группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, возглавляемую Канадой. В ней состоит более чем 1700 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и

Северной Македонии. Эта группа выполняет официальные обязанности в Латвии, проводя совместные учения с Национальными вооруженными силами Латвии.