В России распространен призыв к кибератакам на Латвию: хуже всего ситуация обстоит с Ziedot.lv

Вчера, 12 мая, на различных сайтах в России был распространен призыв к совершению кибератак на Латвию. Уже зафиксированы первые кибератаки. Об этом в интервью телеканалу TV3 рассказала парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце.
Представительница ведомства сообщила, что уже констатированы первые кибератаки на латвийские сайты. Госучреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv находится в режиме готовности, однако другим учреждениям и предприятиям рекомендуется усиленно готовиться к инцидентам кибербезопасности.
Бледниеце отметила, что кибератаки в Латвии участились с начала войны России против Украины, а после событий 9 и 10 мая они стали еще интенсивнее.
Руководительница Cert.lv Байба Кашкина признала, что латвийские учреждения попали в круг интересов хакеров killnet. Первоначально в списке целей числились только госучреждения, однако вчера был опубликован новый список примерно из 100 целей — в него вошли и государственные, и финансовые, и транспортные учреждения. В список даже попал фитнес-клуб.
В основном против латвийских учреждений направлены атаки отказа в доступе (DDoS), которые достаточно просты и дешевы, поэтому их не слишком сложно проводить, но в силу их простоты нужно учитывать, что они могут быть длительными.
Кашкина отметила, что пока успехи хакеров минимальным. На данный момент хуже всего ситуация обстоит с сайтом Ziedot.lv, но эксперт отметила, что с помощью специалистов работа этого портала скоро будет полностью возобновлена.
Представители портала подтвердили, что на Ziedot.lv второй день подряд совершаются кибератаки. Утром 13 мая портал также подвергся кибератаке.
"Агрессия и провокации против нашей страны продолжаются, на этот раз в киберпространстве. В настоящее время решаем эту проблему", — сообщили представители портала.
Сбои в работе Ziedot.lv наблюдались и в четверг, но многие это объясняли высокой активностью людей, жертвовавших на инициативу по сносу памятника в Пардаугаве, другие считали, что произошла кибератака. Представители Ziedot.lv подтвердили, что в четверг произошла кратковременная кибератака.