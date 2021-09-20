В России задержан Бенес Айо, объявленный Латвией в розыск

Национал-большевик Бенес Айо, объявленный Латвией в международный розыск, задержан в России за протесты во время выборов в Государственную думу. В октябре в Рижском окружном суде будет рассматриваться уголовное дело против Айо за призывы ликвидировать государственную независимость и территориальную целостность Латвии, сообщают новости TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бенес Айо опубликовал фотографию из полицейского участка, выразил возмущение в связи с задержанием, объяснив, что он только спрашивал избирателей об их политическом выборе.

Сегодня Айо в соцсети Facebook из полицейской машины сообщил, что он прибыл в суд, где также находился его адвокат. Однако охранники снова отвезли его в участок, а затем обратно в зал суда.

То, что в России во время выборов большое внимание уделяется тем, кто поддерживает конкурентов нынешней власти, произошедшее не является сюрпризом. Как минимум пока Россия Бенеса Айо Латвии не выдает, пояснили в Генеральной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в октябре Рижский окружной суд приступит к слушанию уголовного дела, по которому объявленный в розыск национал-большевик Бенес Айо обвиняется в призыве к отмене национальной независимости и территориальной целостности Латвии. Судебное заседание назначено на 19 октября в 13:00.