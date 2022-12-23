В Рождественскую субботу будет светить солнце, местами — туман и мороз
Foto: Edijs Pālens/LETA

Рождество в Латвии начнется с солнечной погоды, местами образуется туман и будет мороз, прогнозируют синоптики.

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В ночь с пятницы на субботу еще выпадут осадки, но на северо-западе страны небо прояснится. На дорогах образуется обледенение. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, с утра местами наступит безветрие.

Температура воздуха в утренние часы снизится до -1..-8 градусов, местами на побережье столбик термометра не опустится ниже 0..+2 градусов.

Первый праздничный день ожидается преимущественно солнечным, местами будет туманно. После захода солнца во многих регионах страны образуется туман и станет морозно. Ожидается слабый ветер или даже безветрие. Максимальная температура воздуха — 0..-4 градуса, на побережье местами — +2 градуса.

В Риге в субботу будет светить солнце и дуть слабый ветер. Температура воздуха будет колебаться на отметке около нуля, с утра и вечером — упадет на несколько градусов ниже нуля. Улицы и тротуары во многих обледенеют.

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