В РТУ создан новый Центр науки и инноваций

В Рижском техническом университете (РТУ) открыт новый Центр науки и инноваций, сообщила руководитель департамента проектов РТУ по связям с общественностью Ласма Вайваре.

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В новом центре студенты, предприниматели, ученые и исследователи смогут разрабатывать инновационные продукты и развивать наукоемкие идеи с использованием нового оборудования широкого спектра в мастерских открытого типа, а также коворкингах и других помещениях.

Центр науки и инноваций РТУ предлагает условия для развития знаний, создания и внедрения инноваций, которая включает в себя и разработку продуктов, и различные национальные и международные инструменты для развития идей с самой ранней стадии до выхода на глобальный рынок. Центр также участвует в создании инновационной политики в Латвии и Европе.

На площади более 1000 квадратных метров в помещениях на 2-м этаже факультета строительно-инженерных наук РТУ на улице Кипсалас, 6А расположилась мастерская для прототипирования низкой и высокой точности, где доступно оборудование для лазерной резки, вакуумной формовки, различное оборудование для 3D-печати, дополненное конвейерной лентой для печати деталей неограниченной длины, всасывающий стол, на котором можно осуществлять крупномасштабные процессы механической обработки, фрезерные станки с ЧПУ и другое оборудование для прототипирования, жизненно важное в современном производстве и процессах разработки продуктов. Будет доступна и поддержка специалистов центра — инженеров высокого уровня, промышленных дизайнеров и других специалистов, которые помогут студентам, ученым и компаниям разрабатывать инновационные продукты с высокой добавленной стоимостью.

В центре также будет коворкинг, несколько переговорных комнат, зал для проведения мероприятий и конференций. По этому адресу впредь также обоснуется Технологический бизнес-центр Латвийского агентства инвестиций и развития.

Открытие Центра науки и инноваций РТУ состоится 28 октября в 10:00. В открытии примут участие ректор вуза академик Леонид Рыбицкий, проректор по науке Талис Юхна, директор центра Лиене Бриеде, представители министерств и предприятий.

Запланированы и различные мероприятия, например, с 10:40 до 12:30 состоится мероприятие исследовательской платформы РТУ — семинар для ученых университета и компаний, а с 12:00 до 13:30 — мастер-класс по прототипированию будущей латвийской инновационной экосистемы, на который приглашаются руководители предприятий и эксперты этой сферы.

В течение дня также будут проходить мероприятия Недели энергоэффективности, а вечером и в выходные дни — хакатон климатических решений Climathon.

Приуроченные к открытию центра мероприятия продолжатся 31 октября и 1 ноября. Принять участие в них приглашаются студенты, разработчики инноваций и компании. Например, 31 октября в 15:00 пройдет творческая мастерская "Путешествие героя", где студенческие команды, используя дизайн-мышление, будут создавать идеи и их прототипы в динамической среде. Представители предприятий в 13:00 приглашаются на практический семинар "Теория U для будущих руководителей", который проведет Георг Рубенис.

1 ноября в 13:00 состоится мастер-класс для начинающих компаний "Фитнес идей, или как улучшить свои идеи", после чего будет возможность услышать истории успешных латвийских и эстонских стартап-предприятий.