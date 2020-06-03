В Рудбаржском замке откроют первую в Латвии школу военных кадетов

Правительство одобрило идею Министерства обороны создать в Латвии школу военных кадетов. В это учебное заведение будут брать молодых латвийцев по окончании 9 класса — то есть основной школы. Затем воспитанники получат среднее образование, но с дополнительным упором на точные науки и военно-прикладные предметы.

Местом для размещения школы кадетов станет Рудбаржский замок в Курземе. Министр обороны Артис Пабрикс поясняет, что это место выгодно своим расположением — неподалеку находится армейский полигон.

Пабрикс также допустил, что при создании школы кадетов Латвия будет сотрудничать с международным партнером — он не исключает, что им станут США.