В руководстве Минобразования произошли кадровые перестановки
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С 1 ноября госсекретарь Министерства образования и науки Лига Леиня переведена на должность руководителя Государственного центра содержания образования (ГЦСО), а нынешний руководитель ГЦСО Гунтар Цатлакс будет руководить департаментом политических инициатив и развития МОН.

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Как сообщили в МОН, ротация проведена, так как у обоих чиновников истек один срок пребывания на конкретной должности. Министр образования Илга Шуплинска поблагодарила их за работу и заявила, что ожидает хороших результатов на новых должностях.

Госсекретарем МОН с 1 ноября будет Янис Волбертс. Ранее он работал в МОН, Минэкономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, руководил "Обществом за открытость Delna".

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Илга Шуплинска Министерство образования
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