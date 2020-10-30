В руководстве Минобразования произошли кадровые перестановки

С 1 ноября госсекретарь Министерства образования и науки Лига Леиня переведена на должность руководителя Государственного центра содержания образования (ГЦСО), а нынешний руководитель ГЦСО Гунтар Цатлакс будет руководить департаментом политических инициатив и развития МОН.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в МОН, ротация проведена, так как у обоих чиновников истек один срок пребывания на конкретной должности. Министр образования Илга Шуплинска поблагодарила их за работу и заявила, что ожидает хороших результатов на новых должностях.

Госсекретарем МОН с 1 ноября будет Янис Волбертс. Ранее он работал в МОН, Минэкономики, Латвийском агентстве инвестиций и развития, руководил "Обществом за открытость Delna".