В Рундальском замке пройдут учения саперов Земессардзе

Руководство Рундальского замка предупреждает туристов, что 9 и 10 июля на территории музея могут действовать ограничения, так как в эти дни саперы Земессардзе будут проверять землю на восточной стороне замка на наличие оставшихся там со времен Первой и Второй мировых войн снарядов.

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Как пояснили представители Рундальского замка, на эти меры пришлось пойти, так как недавно в ходе обустройства яблоневого сада в земле было обнаружено два неразорвавшихся старых снаряда. Чтобы избежать возможных ЧП, было принято решение пригласить Инженерную роту 1-й Рижской бригады Земессардзе на учения, в ходе которых территорию проверят на наличие опасных предметов и, если понадобится — нейтрализуют их.

Отмечается, что Рундальский замок был непосредственным свидетелем событий Первой и Второй мировых войн. С 1915 по 1918 годы, а затем и в 1943 году там располагались госпиталь и комендатура армии Германии. Рядом располагалась окопная линия вермахта, на которую в 1944 году проводила наступление пехота Красной Армии при поддержки танковой бригады. Также территория подвергалась бомбардировкам.