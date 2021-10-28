В ряде микрорайонов Риги состоится выездная вакцинация
Foto: LETA

Сегодня в нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальных автобусах, сообщили агентству LЕТА в Рижской Думе.

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С 7:00 до 10:00 вакцинационный автобус будет находиться в Пурвциемсе возле торгового центра "Минск" и в Иманте возле 69-го почтового отделения.

С 11:00 до 15:00 прививку можно будет сделать в Дарзциемсе у торгового центра Larus, в Ильгюциемсе на ул. Буллю, 18 и в Зиепниеккалнсе у магазина Maxima на Виенибас гатве, 113.

С 16:00 до 20:00 автобус будет проводить вакцинацию в Саркандаугаве, на стоянке возле музея "Даудери", на ул. Загеру, 7, ул. Краста, 36, возле магазина "Depo" и в Саркандаугаве, на улице Тилта, 11.

Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Будут доступны вакцины Pfizer /BioNTech и Johnson&Johnson.

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