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В Саласпилсе вдоль Даугавпилсского шоссе (А6) и в Вангажи вдоль Видземского шоссе (А2) появятся шумозащитные валы и стены. Они будут стоить около 2,1 миллиона евро, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

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В Саласпилсе планируется построить два грунтовых вала общей длиной в 1,1 километра. На них будут стоять шумозащитные стены высотой от 3 до 4,5 метра. На участке длиной 600 метров будут стоять шумозащитные стены высотой около трех метров. Это будет стоить около 1,37 миллиона евро. Проектирование должно завершиться в апреле 2022 года, и после этого начнется строительство.

В Вангажи планируется построить грунтовый вал длиной 400 метров и километровую стену высотой 2–4 метра. Это будет стоит около 730 000 евро. Проектирование завершится зимой, строительство пройдет в 2022–2023 годах.

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