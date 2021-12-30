В самолете Лондон — Рига и автобусе Вильнюс — Рига находился пассажир с Covid-19
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Центр профилактики и контроля заболеваний, проведя эпидемиологическое расследование, выяснил, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 летел из Лондона, а затем ехал из Вильнюса в Ригу автобусом.

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По данным ЦПКЗ, заболевший пассажир 27 декабря сел в самолет, который вылетал из Лондона в Ригу в 06.50 (рейс W92504). Однако самолет перенаправили на посадку в Вильнюс, поэтому своей дальнейший путь мужчина провел в автобусе.

Всем пассажирам, которые летели в этом самолете и ехали в этом автобусе, рекомендуется следить за состоянием своего здоровья. В случае, если наблюдаются характерные для Covid-19 симптомы, следует остаться дома и связаться со своим семейным врачом.

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