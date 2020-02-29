В самолете с заболевшим Covid-19 иранцем из Эстонии летели жители Латвии

К настоящему моменту установлены практически все пассажиры рейса Стамбул-Рига, на котором летел заболевший коронавирусом Covid-19 гражданин Ирана. Большинства пассажиров — жители Латвии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Напомним, что в Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу. В столицу Латвии он прилетел на самолете, затем воспользовался маршруткой, на которой добрался до центра Риги, откуда и уехал в Таллин.

Среди пассажиров рейса Стамбул-Рига — большинство граждан Латвии, а также граждане Эстонии, Литвы и Швеции. Ответственные структуры этих стран осведомлены о заболевшем гражданине Ирана.

SPKC благодарит пассажиров рейса за отзывчивость и понимание ситуации.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков ранее сообщил, что центр индивидуально связался с большинством пассажиров самолета, которые находились в контакте с заболевшим Covid-19 пациентом из Эстонии, а также с их семейными врачами, которые будут отслеживать их состояние, пишет агентство LETA.

Семейные врачи информированы о том, что их пациенты должны оставаться дома в течение 14 дней, а также им даны рекомендации по обеспечению режима изоляции. Врачи будут поддерживать постоянную связь с этими людьми, чтобы выяснить, не появились ли у них симптомы.

Перевощиков сообщил, что вместе с полицией удалось установить и конкретный маршрутный микроавтобус, на котором заразившийся мужчина ехал из Рижского аэропорта на автовокзал. Его водитель информирован о том, что перевозил заболевшего пассажира, а также вся информация предоставлена его семейному врачу.

В свою очередь все жители Латвии, которые вместе с инфицированным Covid-19 мужчиной ехали в одном автобусе из Риги в Таллин, установлены и информированы о необходимых действиях.