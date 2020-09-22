В Саулкрасты построили велотрассу и скейт-парк за 90 000 евро
Foto: Shutterstock

К концу сентября будет завершено строительство велотрассы с элементами скейт-парка в Саулкрасты. Оно обошлось в 90 488 евро, сообщает LETA.

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Два года назад ученики Саулкрастской средней школы попросили самоуправление построить скейт-парк. На встрече с представителями думы они договорились о возможных решениях.

В результате объект был построен возле здания Baltic Inn на улице Ноликтавас, 10. Автор дизайна — Густ Ошмуцниекс. "Когда мы осматривали выбранное место, были опасения насчет большого земляного вала. Сначала он казался вызовом, но стал очень удачным и абсолютно новым дизайнерским решением. Он оказался большим бонусом, потому что на валу мы устроили террасу", — рассказал Ошмуцниекс.

По его словам, это единственная трасса такого рода в Латвии, потому что в ней объединены асфальтовая велотрасса (pump track) и элементы скейт-парка. На ней смогут проводить время как профессионалы, так и новички — велосипедисты, скейтбордисты, роллеры и другие спортсмены.

Возле трассы находится также баскетбольная площадка формата 3x3 и ступенчатая платформа, где можно отдыхать с видом на скейт-парк.

Работы планируется завершить до 30 сентября этого года. Проектированием и строительством занималась фирма We Build Parks, стройнадзором — KKM projekts.

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