В Сейм подана инициатива о снижении НДС на продукты питания

Инициаторы законопроекта, предусматривающего снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания до 5% — компания Maxima Latvija, а также Zemnieku saeima и Совет о сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.

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На портале ManaBalss.lv инициатива "Снизим НДС на продукты питания" получила поддержку более чем 14 700 жителей. Еще летом прошлого года более 2000 человек подписались под этой инициативой непосредственно в магазинах Maxima Latvija.

"Большинство покупателей делает выбор в пользу продуктов, исходя из цены, на которую влияет установленная государством ставка НДС. Примечательно, что именно продукты питания составляют большую часть расходов домохозяйства, а 70% продуктовой корзины составляют продукты категории свежих — свежее мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Инициированные изменения позитивно скажутся на конкуренции местных производителей за места на полках магазинов, обеспечат поддержку наименее защищенных социально групп населения. Поэтому мы призывает Сейм не откладывать изменения и приложить все усилия для достижения цели, которая принесет пользу всему латвийскому обществу", — говорит директор Департамента закупок Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала.

Maxima Latvija подчеркивает, что пониженную ставку НДС в размере 5% следует применять к свежим продуктам питания. 5 июля глава Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе прогнозировала стремительный и шокирующий рост цен на продукты питания в ближайшее время. Причина прогнозируемого повышения цен продуктов питания — рост цен на электроэнергию и газ, планируемое подорожание рабочей силы, также уже возросла стоимость топлива и контейнерных перевозок.

Для того, чтобы Сейм начал рассмотрение законопроекта о снижении НДС на продукты питания, необходимо было собрать минимум 10 000 подписей. После передачи инициативы в парламент, поданные подписи должно сверить с Регистром жителей Управление по делам гражданства и миграции. Если минимум 10 000 подписей будут признаны действительными законопроект будет передан на рассмотрение в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.