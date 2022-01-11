В Сейм поступило 71 заявление о требовании вакцинироваться для работающих

В конце 2021 года в Сейм поступило 71 заявление с возражениями против установленных государством требований обязательной вакцинации некоторых работников против Covid-19.

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Как сообщил начальник бюро по связям с общественностью парламента Юрис Вигулис, в конце года и 3 января получен 71 запрос, в которых выражается мнение о принятых Сеймом решениях по ограничению пандемии и требование "соблюдать основные права человека, не запрещая невакцинированным людям работать".

Заявления переданы для информации в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.