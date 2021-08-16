В Сейм уже в третий раз передана инициатива о добровольности вакцинации

Петиция "Вакцинация все еще должна быть добровольной" (Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai) собрала 10 000 подписей и передана в Сейм — при том, что Сейм еще не рассмотрел предыдущую похожу инициативу.

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Сейм еще не принял решение по предыдущей инициативе. 7 июля Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям повторно решила передать ее на рассмотрение Комиссии по социальным и рабочим делам. За нее еще должен проголосовать парламент.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям должна в третий раз рассмотреть инициативу о добровольной вакцинации 18 августа.

Сейм должен рассматривать это предложение каждый раз, когда в парламент передается инициатива, собравшая более 10 000 подписей.

На портале Manabalss за добровольную вакцинацию подписалось уже больше 45 000 человек.