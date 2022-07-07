В Сейме идет сбор подписей за отставку Линкайтса

В четверг депутаты Сейма начали сбор подписей за выражение недоверия министру сообщения Талису Линкайтcу ("Консервативные"). Об этом агентству LETA сообщила депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте").

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По ее словам, заявление с требованием отставки подписали Петравича и несколько членов Союза зеленых и крестьян (СЗК). Петравича допускает, что его подпишут и другие парламентарии.

Ранее уже сообщалось, что депутаты фракции Сейма “Союза зеленых и крестьян” (СЗК) призывают решить об отставке министра сообщения Талиса Линкайтса на ближайшем заседании парламента – в партии считают, что министр не смог обеспечить предоставление услуг общественного транспорта на региональных маршрутах, которые были бы эффективными и отвечали потребностям людей.

Депутат Виктор Валайнис сообщил, что из ряда самоуправлений поступили сигналы о недовольстве жителей доступностью общественного транспорта.

"Недопустимо, чтобы жители регионов сталкивались с затрудненным или недоступным передвижением. Министр должен взять на себя ответственность за то, что люди не могут попасть к врачу, в магазин или получить необходимые услуги в самоуправлении", — заявил Валайнис.

Представители СЗК и раньше говорили о том, что перемены в организации услуг межрегионального транспортного сообщения не соответствуют нуждам населения, зато — в интересах некоторых предпринимателей, отметили в партии.

"Теперь подтвердилось на практике, что афера за 500 миллионов евро — вредительство, и это нужно немедленно остановить", — считает Валайнис.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков также указывает на то, что сейчас не выполняются цели Закона об общественном транспорте — обеспечивать жителей доступными услугами общественного транспорта. Также министерство длительно игнорирует предупреждение организаций, которые представляют отрасль, о возможных проблемах в ней, и призывы привести в порядок обеспечение общественным транспортом на маршрутах регионального значения.

Уже сообщалось, что с 1 июля Liepājas autobusu parks начало перевозки по участку маршрутной сети в Огре и Айзкраукле, но все запланированные рейсы не выполняются из-за нехватки водителей.

6 июля глава Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш заявил, что допускается возможность расторжения договора с предприятием Liepājas autobusu parks, которое не способно выполнять все предусмотренные рейсы. Со своей стороны председатель правления предприятия Леонид Кронгорнс сообщил, что проблема будет устранена не позднее 18 июля.