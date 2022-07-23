В Сейме поддержали возможность продления отпуска на один месяц по уходу за ребенком

В Сейме концептуально поддержали внесенное в законопроект Национальным объединением предложение об обязательном разделении отпуска по уходу за ребенком между родителями.

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Законопроект предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком будет продлен на один месяц. При этом другой родитель должен будет использовать один месяц отпуска.

Как сообщил агентству LETA Имантс Параданиекс (Национальное объединение), в Комитете по развитию коалиционных партий он высказался за выделение дополнительного месяца отпуска по уходу за ребенком как наиболее благоприятное решение для семей. Депутаты Сейма единогласно поддержали это предложение. По словам Парадниекса, родители смогут выбрать, использовать один месяц отпуска вместе или уже после окончания отпуска.

Также депутаты договорились, что закон вступит в силу с 1 января следующего года. Для реализации нового закона потребуется 10 млн евро из государственного бюджета.

Кроме того, Национальное объединение предлагает продвигать пилотный проект, предусматривающий предоставление услуг детских садов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с момента достижения ребенком годовалого возраста. По мнению Парадниекса, необходимо оказывать услуги по уходу за детьми тем семьям, в которых родитель решил уйти в отпуск по уходу за ребенком на один год. Политик отметил, что в Даугавпилсе такие услуги ясельной группы уже предлагаются с годовалого возраст.а

В настоящее время в Латвии самоуправления предлагают услуги детских садов с полутора лет.

Законопроект еще предстоит рассмотреть в Сейме в третьем чтении. Парадниекс уверен, что это будет сделано во время нынешней сессии Сейма.

Ранее Национальное объединение выступило против законопроекта об обязательном разделении отпуска по уходу за ребенком между родителями. Вместо этого продвигается предложение о продлении оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на один месяц за счет добавления квоты к обязательному отпуску другого родителя.