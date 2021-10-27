В Сейме собирают подписи за отставку Павлютса. Кариньш рассмотрит этот вопрос после встречи с Латвийским обществом врачей

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") примет решение о возможной отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За") после предстоящей встречи с представителями Латвийского общества врачей (Latvijas Ārstu biedrība, LĀB) в среду в 15:00. Об этом премьер сообщил на Латвийском радио, пишет агентство LETA.

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По словам Кариньша, ему пока неясно, было ли требование LĀB об отставке Павлютса основано на вчерашнем предложении Министерства здравоохранения начать мобилизацию представителей медицинского сектора или же проблемы в коммуникации между медиками и министром более глубоки

Кариньш также сообщил, что в четверг, 28 октября, и в пятницу, 29 октября, запланированы переговоры с партнерами по коалиции, где одной из основных тем станет требование об отставке Павлютса.

Между тем депутат Сейма Марис Мичеревскис обвиняет министра здравоохранения в бездействии в связи с кризисом Covid-19, призывает его уйти с должности. Парламентарий вместе с депутатом Дидзисом Шмитсом начал сбор подписей под требованием об отставке министра.

Мичеревскис сообщил, что в настоящее время собраны почти все необходимые подписи, которые, вероятно, сегодня будут переданы в Сейм. Политик сказал, что на предложение подписать требование откликнулись многие депутаты Союза зеленых и крестьян.

Позиция Мичеревскиса заключается в том, что требование не должны подписывать те депутаты, которых общественность воспринимает как противников вакцинации. Согласно регламенту, требование об отставке Павлютса может быть рассмотрено на заседании Сейма на следующей неделе.

"Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку, а вместо него министром от объединения партий "Развитие/За!" может стать Андрис Скриде, врач, профессионал, (..) пользующийся авторитетом у врачей", — написал Мичеревскис в "Твиттере".

Мичеревскис подчеркивает неэффективность рекламной кампании по вакцинации, неполноценное внедрение "принципа светофора" и бездействие в вопросе увеличения пропускной способности больниц.

По мнению парламентария, министр здравоохранения не прислушивался к словам врачей, также не были достигнуты заявленные Павлютсом цели вакцинации. Политик также отмечает, что больницы не готовы к количеству пациентов, Латвия на первом месте в мире по количеству заболевших, а министр здравоохранения тем временем "оскорбляет врачей и занимается саморекламой, обзванивая невакцинированных".

По мнению Мичеревскиса, делать это уже поздно. Он также напоминает, что обманутыми оказались ожидания тех, кто сознательно вакцинировался.

Политик настаивает не только на отставке Павлютса, но и на необходимости сменить тех представителей руководства Латвийского общества врачей, которые поставили под сомнение вакцинацию.

Депутаты от фракции "Согласия" в Сейме на сегодняшнем заседании решили поддержать требование об отставке министра здравоохранения.

Депутаты считают, что ответственность за хаос в руководстве эпидемиологическим кризисом несет все правительство, но все же, в первую очередь, ответственность должен взять на себя именно Павлютс.

"Министр здравоохранения лично ответственен за создание бесполезного бюро вакцинации и дорогостоящие рекламные кампании, которые не дали никакого результата. Он должен ответить за потерянное летом время и за то, что осенью, когда уже был ясен масштаб эпидемии, решения необоснованно долго откладывались. Мы сегодня платим слишком высокую цену за высокомерие министра, за то, что он не слушает предложения экспертов и игнорирует потребности медиков. Если Павлютс сам не понимает свою ответственность за происходящее, то Сейму следует ему на это указать", — считает председатель фракции "Согласие" в Сейме Янис Урбанович.

Парламентарии от "Согласия" в Сейме призывают Павлютса подать в отставку, чтобы еще больше не углублять кризис недоверия между медиками и правительством, однако фракция готова поддержать требование о смене министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что LĀB распространило заявление с требованием об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

Общество считает, что минздрав непрофессионально подходит к разрешению вызванного коронавирусом кризиса и призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление и привлечь к принятию решений профессионалов сферы и экспертов.