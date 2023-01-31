В Сейме создана парламентская комиссия по расследованию последствий "капитального ремонта" финансового сектора
Foto: LETA

По требованию оппозиции Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию негативных последствий "капитального ремонта" финансового сектора и ситуации с некоторыми ранее столкнувшимися с проблемами банками.

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Голосование на парламентском заседании за создание таких комиссий обычно носит формальный характер, поскольку Сатверсме предусматривает, что Сейм должен назначить парламентскую следственную комиссию по определенным делам, если этого требует не менее одной трети депутатов.

В скором времени Сейму предстоит проголосовать за утверждение членов комиссии, кандидатуры которых должны быть выдвинуты фракциями парламентских партий.

По инициативе партии "Латвия на первом месте" совместно с Союзом зеленых и крестьян и партией "За стабильность!" за создание комиссии ранее подписались 34 депутата.

Комиссии предстоит расследовать "негативные последствия так называемого капитального ремонта финансового сектора для системы рынков финансов и капитала". Комиссия также должна расследовать несколько событий: обстоятельства возможного доведения до неплатежеспособности PNB banka, возможное доведение ABLV Bank до "принудительной самоликвидации", а также обстоятельства приостановки деятельности Baltic International Bank".

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