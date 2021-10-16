В семи населенных пунктах Латвии проходит выездная вакцинация от Covid-19

Сегодня выездная вакцинация проходит в семи населенных пунктах в Латвии, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, в ее организации участвуют самоуправления и поставщики услуг вакцинации. Вакцинация за пределами учреждения будет проводиться вакцинами Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Сегодня с 11.00 до 16.00 вакцинация будет проходить в Кулдигском легкоатлетическом манеже, с 10.00 до 13.00 — в Жигурской волости Балвского края на улице Вилякас, 25а, 9.00 до 16.00 — в помещениях Олайнского дома спорта. В Смилтенской спортивной школе прививки можно получить с 9 до 16 часов, а в Иецавском доме культуры — с 9 до 15 часов.

В Ливанском крае вакцинация будет проходить в двух местах — с 9 до 11 часов в волостном управлении Сутру и с 12 до 15 часов в Рудзатском волостном управлении.

На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, и прививочный паспорт.