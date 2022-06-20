В сентябре учителя проведут бессрочную забастовку

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призовет школьных педагогов с сентября начать бессрочную забастовку, сообщила агентству LETA руководительница LIZDA Инга Ванага.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пояснила Ванага, профсоюз больше не будет проводить пикеты или шествия, поскольку неспособность политиков найти компромисс и выполнить требования LIZDA показала "настоящее отношение" властей.

Следовательно, с сентября планируется начать бессрочную забастовку, о чем сегодня было единогласно принято решение на совете LIZDA. Ванага подчеркнула, что это не будет предупреждающая забастовка с определенным сроком — она будет продолжаться до тех пор, пока не будут услышаны требования профсоюза.

Ванага напомнила, что в 2015 году прошла однодневная забастовка педагогов. Исходя из этого опыта, совет профсоюза понял, что эффективной забастовка будет только в том случае, если она будет бессрочной.

Кроме того, LIZDA обратится к самоуправлениям, руководителям образовательных учреждений, представителям вузов, а также к родителям, поскольку они должны понимать, что педагогам нравится работать с детьми, но при нынешней нагрузке учитель не может уделять достаточно времени для выполнения требований, которые указаны в новом содержании образования.

Ранее сообщалось, что на организованном 16 июня пикете LIZDA не удалось получить гарантий на выполнение выдвинутых требований.

После встречи с министром образования и науки Анитой Муйжниеце глава LIZDA заявила, что Министерство образования и науки не уступило ни по одному из трех требований, высказанных педагогами.

Тремя основными требованиями пикетчиков были сбалансированная рабочая нагрузка, график повышения зарплаты в соответствии с установленными в Законе об образовании требованиями и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из муниципалитетов с упорядоченной школьной сетью и большим количеством учеников.

Ванага подчеркнула, что система образования в стране находится на грани развала. Это может привести к тому, что совсем скоро не останется тех, кто будет вести уроки. В этом случае существенно пострадают качество и доступность образования.