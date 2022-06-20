В сентябре учителя проведут бессрочную забастовку

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призовет школьных педагогов с сентября начать бессрочную забастовку, сообщила агентству LETA руководительница LIZDA Инга Ванага.
Как пояснила Ванага, профсоюз больше не будет проводить пикеты или шествия, поскольку неспособность политиков найти компромисс и выполнить требования LIZDA показала "настоящее отношение" властей.
Следовательно, с сентября планируется начать бессрочную забастовку, о чем сегодня было единогласно принято решение на совете LIZDA. Ванага подчеркнула, что это не будет предупреждающая забастовка с определенным сроком — она будет продолжаться до тех пор, пока не будут услышаны требования профсоюза.
Ванага напомнила, что в 2015 году прошла однодневная забастовка педагогов. Исходя из этого опыта, совет профсоюза понял, что эффективной забастовка будет только в том случае, если она будет бессрочной.
Кроме того, LIZDA обратится к самоуправлениям, руководителям образовательных учреждений, представителям вузов, а также к родителям, поскольку они должны понимать, что педагогам нравится работать с детьми, но при нынешней нагрузке учитель не может уделять достаточно времени для выполнения требований, которые указаны в новом содержании образования.
Ранее сообщалось, что на организованном 16 июня пикете LIZDA не удалось получить гарантий на выполнение выдвинутых требований.
После встречи с министром образования и науки Анитой Муйжниеце глава LIZDA заявила, что Министерство образования и науки не уступило ни по одному из трех требований, высказанных педагогами.
Тремя основными требованиями пикетчиков были сбалансированная рабочая нагрузка, график повышения зарплаты в соответствии с установленными в Законе об образовании требованиями и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из муниципалитетов с упорядоченной школьной сетью и большим количеством учеников.
Ванага подчеркнула, что система образования в стране находится на грани развала. Это может привести к тому, что совсем скоро не останется тех, кто будет вести уроки. В этом случае существенно пострадают качество и доступность образования.