В середине следующей недели в Латвии начнется астрономическая осень
Foto: LETA

В середине следующей недели в Латвии начнется астрономическая осень, и температура воздуха ночью местами опустится ниже нуля, прогнозируют синоптики.

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Осеннее равноденствие наступит в среду в 22.21. В конце сентября продолжительность дня будет быстро сокращаться - каждый следующий день будет на 4 минуты и 46 секунд короче. Астрономическая осень продлится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.

В свою очередь метеорологическая осень в Латвии наступила уже около месяца назад. В Алуксне и на Видземской возвышенности она началась 18 августа, когда среднесуточная температура опустилась ниже +15 градусов, а на остальной территории страны - 22 августа.

Последние дни астрономической осени будут прохладными. На следующей неделе в ночь на среду и четверг температура воздуха местами может понизиться до -1…-3 градусов.

Во второй половине следующей недели с запада в Латвию придет циклон с более теплым и влажным воздухом. По всей стране пройдут дожди, температура воздуха ночью не будет опускаться ниже нуля, а днем составит до +9...+16 градусов.

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LETA

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