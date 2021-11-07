В сферах госсектора охват работников вакцинацией от Covid-19 превышает 80%
Foto: F64

Во всех сферах госсектора охват работников вакцинацией от Covid-19 превышает 80%, свидетельствуют данные Министерства экономики на 31 октября.

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Самый низкий показатель вакцинации в госсекторе — среди пожарных, где до конца октября было привито 80% работников. Показатель вакцинации сотрудников полиции составляет 83%.

От Covid-19 привито 88% работников музеев и учреждений культуры, 89% сотрудников библиотек, 91% — работников госуправления и самоуправлений, 93% — учителей и преподавателей вузов, 95% — работников здравоохранения.

Как сообщалось, к концу октября в Латвии от Covid-19 было привито 79% работающих, что составляет 818 914 человек.

Численно больше всего непривитых работников в обрабатывающей промышленности — 34 800 человек (вакцинирован 71%). В торговле не привито 33 600 работников (вакцинировано 78%), в сфере транспорта и хранения — 28 100 человек (вакцинировано 64%), в строительстве — 24 200 человек (вакцинировано 66%), в госуправлении — 13 100 человек (вакцинировано 91%).

В процентном отношении выше всего охват вакцинацией в сфере здравоохранения и социального ухода — 98% работников. В гостиничной сфере и общепите этот показатель составляет 95%, в образовании — 93%, в государственном управлении — 91%, в финансовой и страховой отрасли — 90%.

Самые низкие показатели в добывающей промышленности и разработке карьеров — 60%, в сфере искусства, отдыха и развлечений — 67%, в отрасли электро-, газо- и теплоснабжения — 67%, в сфере недвижимости — 72%.

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LETA

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