В сфере образования снова могут работать люди без ковид-сертификатов
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С сегодняшнего дня отменено требование о необходимости вакцинации работников сферы образования от Covid-19 или сертификата о перенесенной болезни.

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Это означает, что тем, кто занят в сфере образования, больше не понадобятся сертификаты Covid-19 для выполнения своих обязанностей.

До сих пор существовало требование, что педагоги, административные и другие работники сферы образования, находящиеся в непосредственном контакте с детьми, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей и определить работы, для которых не требуется сертификат.

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