В сфере здравоохранения объявлено чрезвычайное положение. Что это значит?

Из-за роста числа пациентов Covid-19 в стационарах Государственная оперативная медицинская комиссия решила в четверг объявить о чрезвычайном положении в сфере медицины, сообщила журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане Умбрашко, передает LETA.

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Почему объявлено чрезвычайное положение в медицине?

Согласно правилам организации медицины катастроф, чрезвычайное положение в медицине объявляется, когда объем доступных на данный момент ресурсов не соответствует существующему или прогнозируемому числу больных.

“Уже в четырех больницах, в том числе в Восточной больнице, достигнута критически высокая загруженность коек”, - сказала госсекретарь. Объявление ЧП даст руководителям больниц больше контроля над отпусками и выходными работников, будет проще привлечь работников к лечению пациентов. Например, подключить к лечению пациентов Covid-19 персонал, который обычно не работает с такими больными.

На данный момент в стационарах находятся 744 пациента с коронавирусом, за сутки в больницы поступили 102 пациента. Ранее сообщалось, что больницы без существенных ограничений могут принять около 800 пациентов Covid-19. Мурмане-Умбрашко указала, что ведомству удалось создать дополнительные 104 койки для больных с коронавирусом, таким образом увеличив общее число доступных мест до 900. Пациентов с Covid-19 будут принимать Лудзская больница, Больница Добеле и округа, Айзкраукльская больница, а также объединение больниц Балви и Гулбене.

Что это значит на практике?

Объявление о чрезвычайном положении позволит руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов Covid-19. Например, руководители больниц смогут в любой момент прервать отпуск сотрудника или попросить работать на выходных, сказал глава Восточной больницы Имантс Паэглитис.

В рамках режима ЧП Минздрав может поручить больницам второго и третьего уровня как можно более оперативно перенять пациентов у университетских и региональных больниц. Например, если одна больница не может оказывать помощь, без которой оставить жителей нельзя, то её организуют в другом медучреждении. Больницы должны в первую очередь оказывать неотложную помощь.

“Мы договорились, что будут сформированы особенные территории сотрудничества”, - указала Мурмане-Умбрашко. У каждой территории будет свой координатор, чтобы можно было оперативно обмениваться информацией о введенных ограничениях услуг.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле объяснила, что ЧП позволит её службе более эффективно организовывать логистику пациентов. Например, свободнее выбирать, в какую больницу доставить пациента в зависимости от доступности персонала и оборудования для диагностики, без привязки к региону.

Будет ли ограничена медицинская помощь?

Скорее всего да, но пока сложно судить в каком объеме и где именно. Больницы сами принимают решение об ограничении тех или иных услуг. Например, в Восточной больнице уже ограничены плановые услуги. Паэглитис указал, что пока не видит необходимости ограничивать амбулаторные услуги.

По словам представителей Минздрава, режим ЧП не отменяет оказание амбулаторных услуг и консультации специалистов. Кроме того, не будут отменены онкологические операции, жизненно необходимые операции и операции, без которых может наступить инвалидность.

Медучреждения должны индивидуально связаться с пациентами и проинформировать их о переносе услуги. Пациенты не потеряют место в очереди и как только услуги будут возобновлены, получат их в приоритетном порядке. Более подробная информация будет доступна по номеру 8000 1234.

Такое случалось раньше?

Да. В ноябре 2018 года Рижский региональный центр Службы неотложной медицинской помощи заявил о стремительной утечке персонала и объявил о чрезвычайной ситуации. Тогда это значило, что служба будет оказывать исключительно неотложную помощь. В случае если жизни пациента ничто не угрожает, служба могла отказать в визите. Кроме того, это позволило Рижскому региональному центру привлечь к себе медиков из регионов, чтобы обеспечить достаточное количество бригад.